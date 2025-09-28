2025-09-28 01:21:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Lui Barcellona Tornare a Olimpico di Montjuïc E lo stadio, dopo concerti ed eventi estivi, è già completamente preparato a ricevere giocatori da Hansi Flick. L’entità si è adattata negli ultimi giorni al campo: con il posizionamento dell’erba, delle panchine, il var . e tutto è pronto sul palco che ha accolto con favore le partite del Barça Le ultime due stagioni. Al momento, ci sono due scontri confermati nella montagna magica, il Real Sociedad Questo pomeriggio e PSG il mercoledì. Quindi dovremo vedere se è già raggiunta la prima licenza di occupazione per il ritorno al rimodellamento di Spotify Camp Nou. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Sociedad: mezzo ritorno