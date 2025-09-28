A pochi passi dai riflettori dell’ aristocratico Bernabeu e dallo sfarzo del Wanda Metropolitano c’è un quartiere – nel sud Est di Madrid – dove la modernità viene respinta. E il senso di appartenenza è una maglia bianca con un lampo rosso trasversale (la franja ) che tanto ricorda il River Plate. Venticinque anni dopo l’ultima volta, il barrio popolare Puente de Vallecas riscopre l’Europa e dà il suo benvenuto alla Conference League grazie al Rayo Vallecano. Un contesto cittadino povero, operaio e antifascista per tradizione e orgoglio. Essere del Rayo è qualcosa che va oltre il risultato sportivo; a ricordarlo è uno striscione appeso vicino al Campo de Fútbol de Vallecas “Non ci interessano gli avversari, né la categoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rayo Vallecano, la squadra spagnola che respinge il calcio moderno è arrivata in Europa