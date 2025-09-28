Rayo Vallecano la squadra spagnola che respinge il calcio moderno è arrivata in Europa
A pochi passi dai riflettori dell’ aristocratico Bernabeu e dallo sfarzo del Wanda Metropolitano c’è un quartiere – nel sud Est di Madrid – dove la modernità viene respinta. E il senso di appartenenza è una maglia bianca con un lampo rosso trasversale (la franja ) che tanto ricorda il River Plate. Venticinque anni dopo l’ultima volta, il barrio popolare Puente de Vallecas riscopre l’Europa e dà il suo benvenuto alla Conference League grazie al Rayo Vallecano. Un contesto cittadino povero, operaio e antifascista per tradizione e orgoglio. Essere del Rayo è qualcosa che va oltre il risultato sportivo; a ricordarlo è uno striscione appeso vicino al Campo de Fútbol de Vallecas “Non ci interessano gli avversari, né la categoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: rayo - vallecano
Girona-Rayo Vallecano (venerdì 15 agosto 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga parte da Montilivi
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (lunedì 25 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria consecutiva per i Leones?
Rayo Vallecano-Barcellona (domenica 31 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Terza trasferta consecutiva per i blaugrana
JULIAN ALVAREZ STA INIZIANDO A FARE A UNO SPORT DIVERSO! Quinto gol in quattro giorni, prima la doppietta al Rayo Vallecano che fa vincere il suo Atleti e poi la doppietta nel derby di Madrid. Il secondo con una punizione SENZA SENSO, MERAVI - facebook.com Vai su Facebook
Atletico-Rayo ha un protagonista assoluto: JULIAN ALVAREZ Finisce 3-2 la sfida tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano. Quando tutto sembrava compromesso, ci pensa uno straordinario Julian Alvarez a ribaltare la partita. - X Vai su X
Pronostico Rayo Vallecano-Siviglia 28 Settembre 2025: 7ª Giornata di Liga Spagnola - Domenica 28 settembre 2025 alle 14:00, il Rayo Vallecano sfida il Siviglia in una cruciale partita di Liga all'Estadio de Vallecas: pronostico, quote e analisi dettagliata per le vostre scommesse su q ... bottadiculo.it scrive
Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano 24 Settembre 2025: 6ª Giornata di Liga Spagnola - Rayo Vallecano, in programma al Riyadh Air Metropolitano il 24 settembre 2025 alle 21:30, con focus su uno scontro cruciale della Liga tra due squadre a ... Scrive bottadiculo.it