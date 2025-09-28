Ravezzani critico sulla Juve | Ha deluso e non per il gioco Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto
Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore. Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentalità. Il giorno dopo il pareggio per 1-1 tra Juve e Atalanta, arriva il commento tagliente del giornalista Fabio Ravezzani, che attraverso il suo account X ha espresso un giudizio fortemente critico sull’atteggiamento della squadra e, soprattutto, del suo allenatore. Per Ravezzani, il punto non è il risultato, ma il modo in cui viene accettato. Ravezzani Juve: la critica su X. Nel suo post, il noto giornalista ha individuato due principali problemi nella Juve vista contro l’ Atalanta: una confusione tattica nel reparto offensivo e, ancora più grave, un’inaccettabile soddisfazione per un pareggio casalingo, un sentimento che non si addice alla storia del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ravezzani - critico
Ravezzani critico su loro quattro: «Male Koopmeiners, coppia d’attacco pessimamente assortita e Di Gregorio in piena crisi d’identità!». Cosa ha scritto dopo Juve Borussia Dortmund – FOTO
Ravezzani critico: "Il Milan ha un problema sulle fasce, davvero misere e avrebbe dovuto anche puntellare la difesa" milannews.it/news/ravezzani… Vai su X
Il giornalista è molto critico con l'Inter dopo la sconfitta contro la Juventus "C'è poco da ridere" L'analisi nell'articolo completo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR: «Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori. La cultura calcistica si migliora solo se…» - Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la sfida del Verona contro la Juve All’indomani di un weekend di Serie A infuocato dalle polemiche arbitrali, arriva un’in ... Come scrive juventusnews24.com
Ravezzani: "Partita orribile, la Juve ha carattere, ma non basterà per andare lontano. Punti deboli fasce e centravanti. L'Inter ha un problema" - Fabio Ravezzani ha commento l'esito del derby d'Italia traJuventus e Inter sul suo profilo X. Segnala tuttojuve.com