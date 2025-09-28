Ravezzani critico sulla Juve | Ha deluso e non per il gioco Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto

Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore. Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentalità. Il giorno dopo il pareggio per 1-1 tra Juve e Atalanta, arriva il commento tagliente del giornalista Fabio Ravezzani, che attraverso il suo account X ha espresso un giudizio fortemente critico sull’atteggiamento della squadra e, soprattutto, del suo allenatore. Per Ravezzani, il punto non è il risultato, ma il modo in cui viene accettato. Ravezzani Juve: la critica su X. Nel suo post, il noto giornalista ha individuato due principali problemi nella Juve vista contro l’ Atalanta: una confusione tattica nel reparto offensivo e, ancora più grave, un’inaccettabile soddisfazione per un pareggio casalingo, un sentimento che non si addice alla storia del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

