Rapinatori in manette Tre pregiudicati nei guai | avevano portato via otto orologi in città

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano rubato orologi a un rappresentato orafo: la polizia di Padova arresta tre pregiudicati napoletani con precedenti per furti e rapine. I tre, giovedì scorso, hanno tentato di rapinare un orologio del valore di 80.000 euro a un imprenditore 46enne di Padova, che era da poco uscito dall’ufficio per la pausa pranzo e stava raggiungendo a piedi un bar quando si è visto tagliare la strada da una moto con bordo due uomini che lo hanno costretto a fermarsi. Il passeggero lo ha colpito violentemente più volte, ma la vittima ha resistito all’aggressione nonostante ricevesse calci e pugni in ogni parte del corpo, e nonostante i tentativi di strappargli l’orologio dal polso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

