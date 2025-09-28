Ramini paura nella notte per una giovane mamma Danneggiate anche alcune auto

Pistoia, 28 settembre 2025 – Notte di paura a Ramini, dove una giovane madre si è ritrovata improvvisamente al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale. Erano circa le quattro del mattino quando la donna, sola in casa con i suoi due bambini piccoli, è stata svegliata da rumori provenienti dall’ingresso dell’abitazione. Il marito, impegnato in servizio di lavoro, non era con lei. Alla porta, attaccato al campanello e con insistenza crescente, si trovava uno degli ospiti accolti nei locali della parrocchia di Ramini, gestita da don Massimo Biancalani. L’uomo chiedeva aiuto, ma la situazione è apparsa subito fuori controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ramini, paura nella notte per una giovane mamma. Danneggiate anche alcune auto

Ramini, paura nella notte per una giovane mamma. Danneggiate anche alcune auto - Alla porta, attaccato al campanello, uno degli ospiti accolti nei locali della parrocchia gestita da don Massimo Biancal ... Lo riporta lanazione.it

Aggredita durante il soccorso. Giovane volontaria ricoverata: "Ho avuto molta paura" - Una volontaria della Misericordia di Pistoia è stata aggredita sull’ambulanza da una donna straniera ospite della parrocchia di Ramini che aveva chiamato il 118 e stava per essere trasportata al ... Si legge su lanazione.it