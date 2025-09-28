Rami di un albero potati ma non raccolti | impedito il passaggio dei pedoni in via Trento
Il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia’, in un comunicato stampa contesta l'intervento di manutenzione a metà che anziché migliorare il decoro urbano, avrebbe creato un nuovo disagio. In via Trento, venerdì 26 settembre, sono stati potati i rami di un albero, che anziché essere raccolti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
