Rami di un albero potati ma non raccolti | impedito il passaggio dei pedoni in via Trento

Foggiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia’, in un comunicato stampa contesta l'intervento di manutenzione a metà che anziché migliorare il decoro urbano, avrebbe creato un nuovo disagio. In via Trento, venerdì 26 settembre, sono stati potati i rami di un albero, che anziché essere raccolti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

