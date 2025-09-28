Raid dell’Etna | 90 equipaggi in auto d' epoca percorreranno oltre mille chilometri
Motori e design, turismo e storia s’intrecciano. Il percorso delle vetture in gara in Sicilia lungo mille chilometri sta per iniziare. Cresce la curiosità per i gioielli più prestigiosi dell’edizione 2025 provenienti da ogni parte del mondo che, da Palermo a Catania, saranno ammirati dal pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
