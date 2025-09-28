Raid Caivano | don Patriciello malavita ha subito colpi durissimi

Tempo di lettura: 2 minuti Le due ‘stese’ a colpi di pistola sparati da un gruppo di una decina di persone a bordo di otto scooter avvenute ieri sera “ a pochi passi dalla mia parrocchia, stanno a dire una cosa importante, che nessuna persona, amante della verità e del territorio, può smentire. A Caivano e dintorni la malavita organizzata – ben radicata da anni – ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo”. Lo scrive sui social il parroco del Parco Verde, don Maurizio Patriciello. Il sacerdote nel ricordare l’impegno dei Carabinieri e della Polizia sottolinea che il commercio “ della maledettissima droga è diminuito a vista d’occhio, ” e “ che il governo in carica si sta impegnando come non era mai successo” ma c’qualcuno – ritiene- che sta tentando “di riempire i vuoti lasciati dai detenuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

