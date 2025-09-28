Rai Radio1 dal 30 settembre torna La Mezz’ora Legale con Claudia Conte | appuntamento settimanale dedicato alla cultura della legalità
Riparte martedì 30 settembre su Rai Radio1 “La Mezz’ora Legale”, condotta da Claudia Conte, in onda ogni martedì alle 23:30, con un percorso di informazione e sensibilizzazione orientato alla promozione della legalità e della sicurezza. Un presidio radiofonico per comprendere regole e responsabilità La nuova edizione del programma si presenta come uno spazio rigoroso di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: radio1 - settembre
Il nuovo volto del #commercio, dieci anni di Torino Fashion Week, effettuare #donazioni in modo sicuro sono tra gli argomenti trattati nella puntata di #Spaziolibero in onda domani, 27 settembre, dalle 23.30 su Radio1 Rai. - facebook.com Vai su Facebook
#Istat Migliora la #fiducia di consumatori e imprese secondo i dati di settembre: l'indice è passato rispettivamente da 96,2 a 96,8 e da 93,6 a 93,7. A favorire il clima un maggior ottimismo sulla situazione economica generale e sull'opportunità di acquisto di b Vai su X
Rai Radio1: le anticipazioni del nuovo palinsesto - Dal 29 settembre, Rai Radio1 si presenta con una programmazione rinnovata, frutto della visione del direttore Nicola Rao, che punta a coniugare l’autorevolezza storica del canale con un approccio più ... fm-world.it scrive
Igor Righetti torna con “Igorà” su Radio1 a partire dal 30 settembre - La piazza social di Radio 1”, il format crossmediale intergenerazionale ideato e condotto dal giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo voc ... Lo riporta msn.com