Personaggi tv. L’ultimo saluto arriva con un sospiro collettivo: la voce storica dello sport non c’è più. Oggi, 28 settembre, il mondo del giornalismo sportivo e della radio si è fermato: il noto cronista ci ha lasciati all’età di 78 anni, dopo aver lottato contro una malattia che lo affliggeva da tempo. A rendere pubblica la notizia è stato Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, con queste parole: “Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto”. Un messaggio sobrio e intenso, che apre la porta della memoria forzata, lasciando spazio al silenzio della scomparsa e al bisogno di raccontare chi fosse davvero quell’uomo dietro la voce. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rai in lutto, addio alla voce storica dello sport: una vera leggenda