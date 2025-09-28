RAI | CINQUE MINUTI DI VESPA È THE PLACE TO BE E FAREMO IN MODO CHE LO RESTI
Cinque Minuti, la striscia giornalistica ideata e condotta da Bruno Vespa in onda tra il Tg1 delle 20 e Affari Tuoi, riparte lunedì 29 settembre alle 20.35 su Rai1. La Rai sottolinea in una nota ufficiale che “Cinque minuti non solo è cresciuto costantemente negli ascolti (circa 400.000 spettatori in più rispetto alla stagione di debutto, con una media del 23,3% e 4 milioni 575 mila spettatori), ma è diventato in poco tempo un appuntamento centrale dell’informazione televisiva italiana”. Poi si ricordano gli ospiti di altissimo livello che sono stati intervistati da Vespa: “Sono passati tutti i grandi protagonisti della politica nazionale ed estera e della cronaca internazionale come la figlia di Gisele Pelicot (tanto per capirne il peso, in Usa l’esclusiva americana l’hanno data a Oprah Winfrey)”, sottolinea la Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: cinque - minuti
Borseggiatori, record in Merceria: 35 in azione in soli cinque minuti. ?«Una vera e propria invasione»
Cinque minuti di “normale” violenza a Como: “Ho rinunciato alla spesa per salvarmi”
“Israele ci ha dato cinque minuti per lasciare casa nostra, i bombardamenti su Gaza City sono pesantissimi”
CINQUE MINUTI per raccontare l'Italia e il mondo giorno per giorno. Con Bruno Vespa alle 20.30 su Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 #cinqueminuti #brunovespa - facebook.com Vai su Facebook
90' Sono stati concessi cinque minuti di recupero #CosenzaSalernitana 1-2 Vai su X
Bruno Vespa, lascia la Rai? Slitta il programma 5 minuti e quell'offerta da Mediaset - La domanda circola con insistenza da ore, dopo le parole del celebre giornalista durante la presentazione della nuova stagione di Porta a Porta e ... Scrive ilgiornale.it
RAI 1 * “CINQUE MINUTI” – 29/09 (20.00) : «TORNA L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’ATTUALITÀ ITALIANA, FOCUS SU POLITICA E CRONACA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà ospite della prima puntata, in onda su Rai 1 lunedì 29 settembre, dopo il Tg1 delle 20. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it