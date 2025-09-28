Cinque Minuti, la striscia giornalistica ideata e condotta da Bruno Vespa in onda tra il Tg1 delle 20 e Affari Tuoi, riparte lunedì 29 settembre alle 20.35 su Rai1. La Rai sottolinea in una nota ufficiale che “Cinque minuti non solo è cresciuto costantemente negli ascolti (circa 400.000 spettatori in più rispetto alla stagione di debutto, con una media del 23,3% e 4 milioni 575 mila spettatori), ma è diventato in poco tempo un appuntamento centrale dell’informazione televisiva italiana”. Poi si ricordano gli ospiti di altissimo livello che sono stati intervistati da Vespa: “Sono passati tutti i grandi protagonisti della politica nazionale ed estera e della cronaca internazionale come la figlia di Gisele Pelicot (tanto per capirne il peso, in Usa l’esclusiva americana l’hanno data a Oprah Winfrey)”, sottolinea la Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI: CINQUE MINUTI DI VESPA È “THE PLACE TO BE” E FAREMO IN MODO CHE LO RESTI