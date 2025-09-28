Rai 3 Agorà cresce e piace alle donne

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Agorà ) Dopo qualche giorno di assestamento, lo storico Agorà su Rai 3 inizia a farsi largo nell’affollato e iper competitivo palinsesto mattutino. Questa settimana le puntate più brillanti sono state martedì 23 settembre col 6% di share medio e giovedì 25 col 5.7%. Un ottimo viatico visto che la nuova edizione è partita l’8 settembre e deve scontrarsi con Unomattina su Rai 1 e Mattino Cinque News su Canale 5, le due portaerei che da sole a volte si accaparrano il 40% di share, senza dimenticare l’agguerrita concorrenza di Omnibus su La7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

