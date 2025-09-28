Raggi all’esame Piombino | Campo caldo attenti

Servirà una Tema Sinergie dai nervi saldi e dal gran carattere per espugnare il campo della Solbat Piombino, storica formazione della serie B che da sempre gioca in un palasport dove il calore del tifo è l’arma in più. Alle 18 al PalaTenda andrà in scena una vera e propria battaglia, ma i precedenti sorridono ai faentini, perché proprio a Piombino nell’unico precedente in terra toscana giocatosi nell’aprile del 2016, conquistarono la salvezza diretta nel loro primo anno in serie B. La Tema Sinergie, che dovrà fare ancora a meno di Romano, non dovrà avere alti e bassi come con San Severo, perché la Solbat ha uno dei cecchini della B Nazionale degli ultimi anni, lo statunitense Raivio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

