Ragazzo di 21 anni si suicida in carcere | trovato morto dagli agenti era lì da pochi giorni

Un ragazzo di 21 anni si è ucciso all'interno di un carcere. Era arrivato lì da pochi giorni. È successo nell'istituto di Pavia Torre del Gallo. A togliersi la vita è un detenuto di origini nordafricane. Era un soggetto fragile dal punto di vista psicofisico e per questo si trovava in una sezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it