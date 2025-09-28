Ragazze torturate e uccise in diretta social migliaia in piazza in Argentina | caccia al mandante dei delitti

Migliaia di persone sono scese in piazza in Argentina chiedendo giustizia per le tre ragazze torturate e uccise durante una diretta social. Le tre vittime sono Lara Gutierrez, 15 anni, e le 20enni Morena Verdi e Brenda del Castillo. Arrestate sei persone coinvolte nel triplice femminicidio, ricercato il mandante: starebbe cercando di lasciare il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

