Ragazza violentata sul treno per Novara | arrestato l' aggressore

È stato arrestato il 22enne considerato il responsabile della violenza sessuale avvenuta a bordo di un treno per Novara a fine luglio.Il giovane, che è stato arrestato nei pressi della stazione dei pullman di Crotone, era ricercato dal 22 settembre, quando il gip del Tribunale di Novara aveva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Giovane violentata sul treno a Novara: 22enne rintracciato due mesi dopo, era scappato a Crotone - La giovane vittima era seduta sul treno in arrivo quando in pochi attimi il 22enne l'ha aggredita e violentata, approfittando dell’assenza di altre persone ... Si legge su fanpage.it

Donna violentata da un egiziano: l’incubo in una carrozza vuota sul treno - Un egiziano è stato arrestato a Crotone per una violenza sessuale su una donna, avvenuta su un treno in partenza da Novara. Segnala newsmondo.it