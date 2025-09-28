Ragazza incinta di 25 anni muore in un incidente | l' auto contro il muretto poi si ribalta Feriti i due passeggeri

Dramma in provincia di Campobasso. Nel pomeriggio di domenica 28 settembre un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata a Montenero di Bisaccia e nell?incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza incinta di 25 anni muore in un incidente: l'auto contro il muretto, poi si ribalta. Feriti i due passeggeri

