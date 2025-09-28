Rabiot in vista di Juve Milan | Sono contento di tornare allo Stadium e spero ovviamente di vincere Sono stato 5 anni lì e mi sono trovato bene adesso…
Rabiot in vista di Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero in vista della partita. Il grande ex è pronto a tornare a casa, ma da avversario. Adrien Rabiot, uno dei pilastri del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sofferta e importantissima vittoria contro il Napoli. Il centrocampista francese ha guardato subito al prossimo, sentitissimo impegno: la trasferta di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro la sua ex squadra, la Juventus. COME PRENDERSI IL MILAN – «Conosco bene il mister e tutto lo staff, il loro modo di lavorare, è stato più facile, conosco anche qualche compagno di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rabiot - vista
Milan, rivoluzione in vista: Boniface ad un passo! Gimenez via? Intanto Rabiot…
De Zerbi e Rabiot: «Mai vista una rissa simile, un compagno a terra senza conoscenza. Falsità dal suo entourage»
Rabiot, clamoroso dietrofront in vista? Il gesto dell’ex Juventus dopo la rottura col Marsiglia può riscrivere il suo futuro. La ricostruzione di quanto successo
RABIOT GASA I TIFOSI: “CAVALLO PAZZO È TORNATO”! Durante un’intervista a #SportMediaset, #AdrienRabiot ha suonato la carica in vista di #MilanNapoli Vi sta piacendo Rabiot? Segnerà domani sera? - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, Rabiot lancia la sfida al #Napoli: «Siamo pronti a tutto. Sono felice, i compagni mi hanno accolto bene. C’è fiducia e un grande gruppo». Il francese carica l’ambiente in vista del big match #SerieA #MilanNapoli - X Vai su X
Rabiot vuole emulare McTominay: la strana storia che il Milan spera possa ripetersi - Da molti punti di vista, il Milan di questa stagione sta ricordando a parecchi osservatori esterni il Napoli dello scorso anno. Riporta tuttomercatoweb.com
Rabiot verso Juventus-Milan: "Non sarà una sfida come le altre, ma farò di tutto per far vincere il Milan" - it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in ... Secondo milannews.it