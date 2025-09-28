Rabiot in vista di Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero in vista della partita. Il grande ex è pronto a tornare a casa, ma da avversario. Adrien Rabiot, uno dei pilastri del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sofferta e importantissima vittoria contro il Napoli. Il centrocampista francese ha guardato subito al prossimo, sentitissimo impegno: la trasferta di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro la sua ex squadra, la Juventus. COME PRENDERSI IL MILAN – «Conosco bene il mister e tutto lo staff, il loro modo di lavorare, è stato più facile, conosco anche qualche compagno di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot in vista di Juve Milan: «Sono contento di tornare allo Stadium e spero ovviamente di vincere. Sono stato 5 anni lì e mi sono trovato bene, adesso…»