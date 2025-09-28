Rabiot come McTominay | il Milan ritrova un leader inatteso a centrocampo
Da più parti si comincia a notare un filo rosso che lega il Milan di oggi al Napoli della passata stagione. Una squadra reduce da mesi complicati, priva di impegni europei e con la volontà silenziosa di ribaltare le gerarchie del campionato, puntando su nuove energie e uomini inattesi. Il parallelo non riguarda soltanto il percorso collettivo ma anche alcuni protagonisti. Dodici mesi fa fu Scott McTominay a vestire l’azzurro a ridosso della chiusura del mercato, il 30 agosto, con il destino di divenire tassello decisivo nello scacchiere di Antonio Conte. Quest’anno, in una dinamica sorprendentemente simile, è toccato ad Adrien Rabiot approdare in extremis a Milano. 🔗 Leggi su Milanzone.it
