Rabbia e amarezza D’Angelo non ci sta | L’espulsione? Un grave errore decisivo
"Nemmeno i giocatori del Venezia stavano protestando". Riassume, così, Luca D’Angelo, lo stato d’animo in campo nel momento clou del match di tutti e 22. "Se avessi pagato 50 euro per vedere questa partita, sarei incavolato come una bestia". Insomma, il tecnico dello Spezia punta il dito sulla decisione dell’arbitro di espellere Vignali e non ci sta. "C’era prima un fallo netto su Soleri, ma non è stato fischiato e sull’intervento seguente la valutazione è stata quella di dare il rosso: chiaramente da quel momento si è complicato il tutto". Ma lo Spezia non si è voluto abbassare immediatamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rabbia - amarezza
Capello sull’Inter: «Serve convertire la rabbia e l’amarezza per l’epilogo contro il PSG in carburante per riprovarci»
Si chiude il processo sulla tragedia della funivia: pene ridotte, nessun carcere e due assoluzioni. Rabbia e amarezza tra familiari e istituzioni - facebook.com Vai su Facebook
Auto rubata alla regista Alessandra Pizzi a Parcocittà, rabbia e amarezza dopo lo spettacolo con Enrico Lo Verso - X Vai su X
Rabbia e amarezza, D’Angelo non ci sta: "L’espulsione? Un grave errore, decisivo" - "In inferiorità numerica non ci siamo abbassati. Riporta msn.com