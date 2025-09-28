Rabbia e amarezza D’Angelo non ci sta | L’espulsione? Un grave errore decisivo

"Nemmeno i giocatori del Venezia stavano protestando". Riassume, così, Luca D’Angelo, lo stato d’animo in campo nel momento clou del match di tutti e 22. "Se avessi pagato 50 euro per vedere questa partita, sarei incavolato come una bestia". Insomma, il tecnico dello Spezia punta il dito sulla decisione dell’arbitro di espellere Vignali e non ci sta. "C’era prima un fallo netto su Soleri, ma non è stato fischiato e sull’intervento seguente la valutazione è stata quella di dare il rosso: chiaramente da quel momento si è complicato il tutto". Ma lo Spezia non si è voluto abbassare immediatamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

