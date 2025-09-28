qui ci scappa il morto ecco chi abbandona la flottila

"Non sono l’unico a essere uscito, molti la pensano come me e sono venuti via, ciò non vuol dire che non credo nella missione, anzi vorrei ancora essere a bordo ma ho fatto un passo indietro proprio per non creare tensioni all’interno del gruppo". Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha spiegato al Corriere della Sera di aver lasciato la missione della Global Sumud Flotilla perché non era "più allineato alle idee del comitato direttivo, si erano create troppe divergenze". "Prima di partire, durante i training a Catania, ci era stato chiaramente detto che l’obiettivo non era quello di entrare nelle acque territoriali di Gaza, che sarebbero palestinesi anche se sono controllate da Israele", ha detto Celesti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

