Quella volta… Ballando con le stelle cosa è successo davvero tra Selvaggia Lucarelli e Filippo Magnini
Passione, frecciate, scontri all’ultimo passo, è tornato Ballando con le Stelle. E, naturalmente, a tenere banco non sono solo le esibizioni dei vip concorrenti, ma pure le vecchie ruggini che tornano a galla. Se era logico che succedesse qualcosa tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, forse non tutti si aspettavano che la giurata se la prendesse pure con lui. L’ esordio di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle 2025 si tinge di tensione quando Selvaggia Lucarelli decide di riportare alla luce un vecchio dissidio: un confronto verbale che avrebbe radici in anni precedenti. Dopo la sua performance elogiata, la giudice non resiste a lanciare una stoccata che profuma di rivalsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
