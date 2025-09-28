Quella malattia al cuore il campione del mondo italiano scoppia in lacrime in diretta | Ho rischiato…

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Anzani non trattiene le lacrime dopo la vittoria dell’Italia al Mondiale di pallavolo maschile contro la Bulgaria. Il centrale della Nazionale e di Modena, visibilmente emozionato in diretta tv, racconta il percorso difficile degli ultimi due anni: “È una partita particolare per me, una cosa incredibile. perché arrivo da due anni difficili dove ho rischiato di smettere di giocare”. Il 33enne ha firmato 9 punti nel match, tra cui il match point decisivo, che ha scatenato un’esplosione di gioia. Anzani, protagonista già all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022, ha affrontato nell’estate 2023 un momento drammatico per la sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

quella malattia al cuore il campione del mondo italiano scoppia in lacrime in diretta ho rischiato8230

© Thesocialpost.it - “Quella malattia al cuore”, il campione del mondo italiano scoppia in lacrime in diretta: “Ho rischiato…”

In questa notizia si parla di: malattia - cuore

Fernanda Lessa, la malattia, la morte del figlio e l'ex Adrien Brody: "Gli ho spezzato il cuore, voleva dei bambini e sono scappata"

Morte improvvisa nei giovani, un tampone rileva nei bambini la malattia del cuore responsabile

“La malattia ha intenerito il cuore di re Carlo e lo ha convinto a rivedere Harry dopo tutto il fango che ha buttato sulla famiglia”: i retroscena dell’incontro a Clarence House

malattia cuore campione mondoSimone Anzani e il pianto liberatorio in diretta: è campione del mondo dopo la malattia al cuore - A fine partita si è reso protagonista anche di un gesto bellissimo nei confronti di un avversario. Riporta fanpage.it

malattia cuore campione mondoPer le malattie del cuore 220mila morti l'anno ma l'80% evitabili - Rappresentano la prima causa di morte in Italia, con oltre 220mila decessi l'anno - Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Malattia Cuore Campione Mondo