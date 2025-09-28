Quella malattia al cuore il campione del mondo italiano scoppia in lacrime in diretta | Ho rischiato…
Simone Anzani non trattiene le lacrime dopo la vittoria dell’Italia al Mondiale di pallavolo maschile contro la Bulgaria. Il centrale della Nazionale e di Modena, visibilmente emozionato in diretta tv, racconta il percorso difficile degli ultimi due anni: “È una partita particolare per me, una cosa incredibile. perché arrivo da due anni difficili dove ho rischiato di smettere di giocare”. Il 33enne ha firmato 9 punti nel match, tra cui il match point decisivo, che ha scatenato un’esplosione di gioia. Anzani, protagonista già all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022, ha affrontato nell’estate 2023 un momento drammatico per la sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: malattia - cuore
Fernanda Lessa, la malattia, la morte del figlio e l'ex Adrien Brody: "Gli ho spezzato il cuore, voleva dei bambini e sono scappata"
Morte improvvisa nei giovani, un tampone rileva nei bambini la malattia del cuore responsabile
“La malattia ha intenerito il cuore di re Carlo e lo ha convinto a rivedere Harry dopo tutto il fango che ha buttato sulla famiglia”: i retroscena dell’incontro a Clarence House
Ci sono gesti che non curano la malattia, ma guariscono il cuore. Una mano che accoglie, una carezza che sostiene: piccoli segni che diventano forza nei giorni più fragili. La fibrosi cistica richiede terapie quotidiane, ma anche vicinanza, ascolto e presenza. - facebook.com Vai su Facebook
Simone Anzani e il pianto liberatorio in diretta: è campione del mondo dopo la malattia al cuore - A fine partita si è reso protagonista anche di un gesto bellissimo nei confronti di un avversario. Riporta fanpage.it
Per le malattie del cuore 220mila morti l'anno ma l'80% evitabili - Rappresentano la prima causa di morte in Italia, con oltre 220mila decessi l'anno - Si legge su ansa.it