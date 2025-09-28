Simone Anzani non trattiene le lacrime dopo la vittoria dell’Italia al Mondiale di pallavolo maschile contro la Bulgaria. Il centrale della Nazionale e di Modena, visibilmente emozionato in diretta tv, racconta il percorso difficile degli ultimi due anni: “È una partita particolare per me, una cosa incredibile. perché arrivo da due anni difficili dove ho rischiato di smettere di giocare”. Il 33enne ha firmato 9 punti nel match, tra cui il match point decisivo, che ha scatenato un’esplosione di gioia. Anzani, protagonista già all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022, ha affrontato nell’estate 2023 un momento drammatico per la sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Quella malattia al cuore", il campione del mondo italiano scoppia in lacrime in diretta: "Ho rischiato…"