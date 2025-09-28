Quel flauto ritrovato non era di Emanuela Orlandi | lo afferma il maestro Loriano Berti alla Commissione

Il flauto fatto ritrovare nel 2013 da Marco Fassoni Accetti non era di Emanuela Orlandi. Lo ha affermato, con una certa convinzione Loriano Berti, il maestro di flauto della cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno del 1983. Le sue tracce si persero 42 anni fa nel cuore di Roma proprio all’uscita dalla scuola di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’, adiacente alla Basilica di Sant’Apollinare. Ieri, davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta che indaga sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, al maestro Berti è stata mostrata una foto del famoso presunto flauto della 15enne scomparsa, ritrovato dopo una segnalazione da parte di Accetti, il fotografo romano dal passato piuttosto ombroso; nel 1983 era a bordo di un furgone che travolse e uccise Josè Garramon di soli 12 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it