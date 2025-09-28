"Chiediamo alle istituzioni di fermare il genocidio a Gaza. Siamo cittadini, associazioni e sindacati e sosteniamo la Global sumud flotilla, che va tutelata". Circa quattrocento persone hanno partecipato al presidio in piazza della Libertà a sostegno della popolazione palestinese. C’erano, con il coordinamento Marche per la Palestina, associazioni culturali, la Cgil e ma anche tanti cittadini e diversi bambini. Tra le tante bandiere che hanno sventolato in piazza come tante erano le famiglie presenti. Il coordinatore dell’iniziativa, Donato Caporalini per l’associazione Saturday for Palestine, ha spiegato che "questa piazza è una delle tante d’Italia che chiede di intervenire per far cessare il genocidio a Gaza e per tutelare la flotilla che si sta dirigendo lì per portare aiuti umanitari, rompendo il blocco illegale che Israele mette in atto da decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattrocento in piazza per Gaza: "Il nostro Paese deve fare qualcosa"