Quasi 100 | Roma celebra Carlo Riccardi lo sguardo che ha raccontato un Paese
Roma rende omaggio a Carlo Riccardi (1926–2022), fotoreporter, artista e – per molti – primo paparazzo italiano, con la mostra. Roma rende omaggio a Carlo Riccardi (1926–2022), fotoreporter, artista e – per molti – primo paparazzo italiano, con la mostra “Quasi 100 – Carlo Riccardi e la fotografia a Roma”. L’esposizione apre il 3 ottobre 2025 a Spazio5 (via Crescenzio 99d) nel giorno del suo 99° compleanno, e resterà visitabile fino al 30 ottobre: un percorso che attraversa la Capitale della cronaca, della politica e dello spettacolo, restituendo il ritratto di un autore che ha intrecciato la propria vita con quella della città eterna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
