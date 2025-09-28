Quasi 100 | Roma celebra Carlo Riccardi lo sguardo che ha raccontato un Paese

Roma rende omaggio a Carlo Riccardi (1926–2022), fotoreporter, artista e – per molti – primo paparazzo italiano, con la mostra. Roma rende omaggio a  Carlo Riccardi  (1926–2022), fotoreporter, artista e – per molti –  primo paparazzo italiano, con la mostra  “Quasi 100 – Carlo Riccardi e la fotografia a Roma”. L’esposizione apre  il 3 ottobre 2025  a  Spazio5  (via Crescenzio 99d) nel giorno del suo  99° compleanno, e resterà visitabile  fino al 30 ottobre: un percorso che attraversa la Capitale della cronaca, della politica e dello spettacolo, restituendo il ritratto di un autore che ha intrecciato la propria vita con quella della città eterna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

