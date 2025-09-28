Il franchise di Star Wars sta attraversando un importante cambiamento strategico, con una significativa ridefinizione dei progetti in corso e futuri. Dopo il grande successo della serie The Mandalorian, che ha consolidato la presenza del brand nel mondo dello streaming, si apre ora un nuovo capitolo che coinvolge anche il cinema. Questo articolo analizza le recenti evoluzioni nella pianificazione delle produzioni legate a Star Wars, con particolare attenzione alle modifiche riguardanti la quarta stagione di The Mandalorian e l’ingresso nel cinema. Lo sviluppo e l’andamento delle sceneggiature di The Mandalorian stagione 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Quarta stagione di The Mandalorian non si farà: ecco perché