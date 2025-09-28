Quarant’anni sullo schermo | Non ho mai saputo cucinare ma inventai i cooking show

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle candid camera ai programmi enogastronomici, compagno di risate e ambasciatore dell’enogastronomia italiana, è entrato nelle nostre case con la stessa simpatia con la quale si è raccontato, accanto alla moglie Cini Liguori, in occasione del 45esimo anniversario dell’officina di viale Papiniano, Tony Gomme: il "gommista delle star". Famoso dalla fine degli anni Ottanta come conduttore televisivo di format di successo. Ma chi è davvero Davide Mengacci? "Esattamente quello che si vede in televisione. Non ho mai interpretato un personaggio, ho sempre cercato di essere me stesso, col rischio di piacere a qualcuno e non piacere a molti magari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

quarant8217anni sullo schermo non ho mai saputo cucinare ma inventai i cooking show

© Ilgiorno.it - Quarant’anni sullo schermo: "Non ho mai saputo cucinare ma inventai i cooking show"

In questa notizia si parla di: quarant - anni

A Stava quarant’anni dopo con i sopravvissuti al disastro. “Non dobbiamo dimenticare”

Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre

Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”

quarant8217anni schermo ho saputoQuarant’anni sullo schermo: "Non ho mai saputo cucinare ma inventai i cooking show" - Davide Mencacci, dall’infanzia dietro le quinte del Piccolo Teatro al Biscione "La vigilia realizzammo che le massaie non reggevano la diretta, così mi buttai". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quarant8217anni Schermo Ho Saputo