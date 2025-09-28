Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 28 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,312 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 32,99 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità e lievi oscillazioni. Dal picco di metà settembre, quando il valore aveva superato i 0,348 €Smc (pari a 37,89 €MWh il 10 Settembre 2025), si è registrata una progressiva diminuzione, con il prezzo che si è riportato su livelli inferiori a 0,315 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: vale - oggi
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Disegnò la “sua” borsa su un sacchetto per il vomito. Oggi vale 10 milioni di dollari: all’asta la prima Birkin
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Questa oggi vale assai assai. Francamente non capisco l’esclusione di Brunori per Le Douaron. Ma se oggi sbanchi Cesena, ti cambia la mentalità - X Vai su X
Sono giornate come queste che ti fanno capire perché vale la pena fare questo lavoro. Oggi siamo al Pigneto, a Casa Santa Giacinta, un bene di Roma Capitale. Dal 1989 è un presidio di accoglienza per persone senza fissa dimora, gestito con amore e profe - facebook.com Vai su Facebook