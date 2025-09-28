Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 28 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,312 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 32,99 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità e lievi oscillazioni. Dal picco di metà settembre, quando il valore aveva superato i 0,348 €Smc (pari a 37,89 €MWh il 10 Settembre 2025), si è registrata una progressiva diminuzione, con il prezzo che si è riportato su livelli inferiori a 0,315 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

