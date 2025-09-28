Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, su cui i fornitori costruiscono le proprie offerte commerciali. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Settembre 2025 si attesta intorno a 0,11 €kWh (pari a circa 110 €MWh), con oscillazioni giornaliere comprese tra 0,08 €kWh e 0,13 €kWh. Per chi sceglie il mercato libero, il prezzo finale in bolletta sarà composto dal PUN, dai costi di commercializzazione, dagli oneri di sistema e dalle imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?