Quanti soldi guadagnano Michieletto Giannelli e Romanò con i premi individuali ai Mondiali? Assegni sfiziosi

Quattro azzurri fanno festa a livello individuale ai Mondiali 2025 di volley maschile, visto che sono state inseriti nel sestetto ideale della rassegna iridata dopo aver conquistato il titolo insieme ai compagni di squadra. L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Manila (Filippine) e ha messo le mani sul quinto trofeo della propria storia dopo quelli alzati al cielo nel 1990, 1994, 1998, 2002, firmando così una splendida doppietta dopo la stoccata di tre anni fa a Katowice. Alessandro Michieletto è stato premiato come miglior giocatore del torneo (MVP) e anche come miglior schiacciatore, consacrandosi tra i grandi della pallavolo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
