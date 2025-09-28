Quante volte lavate la macchina? Forse non quanto servirebbe davvero
Le auto moderne sono gioielli di tecnologia, dotate di sistemi di assistenza alla guida che ci fanno sentire quasi dei copiloti. Eppure, nonostante questi progressi, la loro longevità e funzionalità dipendono ancora fortemente da una manutenzione auto regolare. Se pensate che il lavaggio auto sia una questione puramente estetica, vi sbagliate di grosso. Molti di noi rimandano la pulizia finché l’auto non è visibilmente sporca, ma questa abitudine può avere conseguenze ben più gravi di un semplice aspetto trascurato, compromettendo non solo la finitura del veicolo ma anche il suo valore di rivendita e persino la sicurezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
BIGLIETTO DI NATALE A M.L.S. Maria Luisa quante volte raccoglieremo questa nostra vita nella pietà di un verso, come i Santi nel loro palmo le città turrite? La primavera quante volte turbinerà i miei grani di tristezza dentro le piogge, fino alle tue orme scons