Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Un sorpasso ad un passo e Race sempre più solida

Lorenzo Musetti giocherà i quarti di finale dei China Open 2025 di tennis, ed ha così migliorato il risultato raggiunto lo scorso anno, quando uscì agli ottavi: l’azzurro al momento conferma il nono posto nel ranking ATP, pur portandosi a quota 3555. Con il successo nei quarti l’azzurro andrebbe a quota 3655 e scavalcherebbe sicuramene il britannico Jack Draper, che ha posto fine alla propria stagione, ma potrebbe superare anche l’australiano Alex De Minaur, a sua volta giunto ai quarti a Pechino. Con i 100 punti incamerati finora, inoltre, Musetti ha fatto un altro passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno: al momento, infatti, l’azzurro puntella la settima posizione, aumentando il proprio margine sui tennisti che al momento sarebbero i primi tra i non qualificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

