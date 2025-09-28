Quando viene acceso l’autovelox in via Cervese a Pioppa e in che direzione fotografa

Cesena, 28 settembre 2025 – Regoliamoci, sarà quasi certamente il 1° ottobre, o comunque non oltre quella data. Si tratta dell’attesa accensione dell ’ autovelox in via Cervese, la cui installazione compiuta è stata annunciata dal comune di Cesena in agosto, predisponendo gli automobilisti alla fase preparatoria di familiarizzare con il nuovo dispositivo. L’accensione dell’autovelox in realtà era prevista entro entro i primi di settembre, ma è slittata di un mese, sempre che la nuova data annunciata venga rispettata. “Se non sarà il primo ottobre, sarà lì attorno, più prima che dopo - spiega l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

