Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025 | programma orari tv streaming
La MotoGP vive una delle fasi più intense della sua stagione. D’altronde l’abitudine è quella di concentrare le gare dell’Estremo Oriente in un ristretto lasso di tempo. Dunque non vi sarà alcuna pausa per il Motomondiale, che sarà impegnato in pista anche nel weekend del 3-5 ottobre, durante il quale si disputerà il Gran Premio d’Indonesia. Il circuito di Mandalika è stato edificato sull’Isola di Lombok, uno dei principali centri turistici del Paese. È un tracciato molto diverso da Motegi, perché ricco di curve veloci e privo di violente staccate. L’asfalto è sempre una criticità, poiché infido e pieno di imperfezioni che possono trarre in inganno chiunque, portando a cadute improvvise. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: prossima - gara
Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2025: programma, orari, tv, streaming
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming
Quando la prossima gara di Gregorio Paltrinieri nella 5 km dei Mondiali 2025: orario, tv, streaming
Il risultato finale è 46 a 25, prossima gara domenica 28 settembre al PalaCardella - facebook.com Vai su Facebook
Cisse ?: “Contento delle mia prestazione. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima gara” Le parole nel post-gara http://youtu.be/c8bo1o6UM4E #AvantiAquile - X Vai su X
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming - D’altronde l’abitudine è quella di concentrare le gare dell’Estremo Oriente in un ristretto ... Da oasport.it
MotoGP | GP Motegi Gara, Mir: “Ho avuto dubbi, lottato per questo podio” - Joan Mir torna sul podio di una gara della MotoGP, non gli accadeva dal Gran Premio del Portogallo 2021. Si legge su motograndprix.motorionline.com