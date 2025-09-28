Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025 | programma orari tv streaming

La MotoGP vive una delle fasi più intense della sua stagione. D’altronde l’abitudine è quella di concentrare le gare dell’Estremo Oriente in un ristretto lasso di tempo. Dunque non vi sarà alcuna pausa per il Motomondiale, che sarà impegnato in pista anche nel weekend del 3-5 ottobre, durante il quale si disputerà il Gran Premio d’Indonesia. Il circuito di Mandalika è stato edificato sull’Isola di Lombok, uno dei principali centri turistici del Paese. È un tracciato molto diverso da Motegi, perché ricco di curve veloci e privo di violente staccate. L’asfalto è sempre una criticità, poiché infido e pieno di imperfezioni che possono trarre in inganno chiunque, portando a cadute improvvise. 🔗 Leggi su Oasport.it

