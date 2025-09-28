A urne aperte in Moldavia Pavel Durov ha sganciato una vera e propria “bomba”: la Francia avrebbe fatto pressione su Telegram, la piattaforma di messaggistica fondata dal magnate russo con cittadinanza transalpina, degli Emirati Arabi Uniti e di Saint Kitt and Nevis. Il voto in Moldavia e le ingerenze. Su X il 41enne Durov, arrestato nell’agosto 2024 a Parigi e rilasciato a marzo 2025 quando si è recato a Dubai, ha scritto esplicitamente che il governo di Emmanuel Macron gli avrebbe fatto pressione per eliminare dei canali presentati come potenzialmente diffusori di “disinformazione”. O, in altre parole, di poter danneggiare le chances della presidente europeista Maia Sandu di mantenere il potere assieme al suo Partito di Azione e Solidarietà (Pas) con cui è stata rieletta di misura nell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Quando i brogli li fa l’Europa. L’accusa di Durov alla Francia sulla censura in Moldavia