Quando gioca Sinner contro Marozsan ai quarti a Pechino 2025 | data orario e dove vederla in TV

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner-Marozsan è in programma lunedì 29 settembre nella mattinata italiana. In palio le semifinali. Ecco quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con Fabian Marozsan - Il campione azzurro torna in campo nei quarti di finale del torneo cinese: il prossimo avversario è il tennista ungherese ... Lo riporta sportal.it

gioca sinner contro marozsanSinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Il cammino di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l'azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per ... Si legge su oasport.it

