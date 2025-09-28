Qualcomm | Gli agenti IA saranno il futuro ma oggi sono ostaggio dei sistemi chiusi

La tecnologia per assistenti personali intelligenti e autonomi su smartphone e PC è quasi pronta, ma la vera battaglia si combatte sui dati. Chiacchierando con il Dr. Vinesh Sukumar di Qualcomm emerge un quadro complesso, dove le strategie aziendali e la frammentazione dell'ecosistema sono i veri ostacoli.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Qualcomm: “Gli agenti IA saranno il futuro, ma oggi sono ostaggio dei sistemi chiusi"

In questa notizia si parla di: qualcomm - agenti

"Prendi quella bella foto e postala su Instagram", benvenuti nel mondo dell'Agentic AI. Grazie al nuovo QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE GEN5 si arriverà anche a questo, tanto assurdo quanto inquietante no? Si tratta del nuovo SoC che vedremo su m - facebook.com Vai su Facebook

Qualcomm annuncia che i primi dispositivi 6G arriveranno fra 3 anni: l'IA sarà ancora più potente - Qualcomm, l'azienda madre dei chipset Snapdragon, ha fatto una sua previsione sull'avvento del 6G: i primi dispositivi compatibili arriveranno nel 2028. Si legge su msn.com

Agenti IA: cosa sono e perché cambia tutto - Nel panorama in continua e vertiginosa evoluzione dell'intelligenza artificiale, una parola sta emergendo per imporsi come il probabile catalizzatore della prossima rivoluzione digitale: "agente". Lo riporta tomshw.it