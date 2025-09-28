Pulisic e sofferenza cosa ha detto la sfida tra Milan e Napoli

Panorama.it | 28 set 2025

Riflessione alla fine del primo tempo della sfida di San Siro, che ha consegnato al campionato una vetta della classifica condivisa dalle due contendenti con aggiunta della Roma: Allegri ha incartato Conte, vantaggio del Milan netto e meritato anche al di là della contabilità del possesso palla, favorevole al Napoli. Sintesi della ripresa: alzando ritmo e baricentro da subito i campioni d’Italia fanno paura e tanto. La follia di Estupinian (rigore causato e cartellino rosso) che ha condannato i rossoneri all’inferiorità numerica per oltre mezz’ora ha fatto il resto. Però alla fine ha vinto il Milan e di certo non ha demeritato. 🔗 Leggi su Panorama.it

