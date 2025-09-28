Pulisic e sofferenza cosa ha detto la sfida tra Milan e Napoli
Riflessione alla fine del primo tempo della sfida di San Siro, che ha consegnato al campionato una vetta della classifica condivisa dalle due contendenti con aggiunta della Roma: Allegri ha incartato Conte, vantaggio del Milan netto e meritato anche al di là della contabilità del possesso palla, favorevole al Napoli. Sintesi della ripresa: alzando ritmo e baricentro da subito i campioni d'Italia fanno paura e tanto. La follia di Estupinian (rigore causato e cartellino rosso) che ha condannato i rossoneri all'inferiorità numerica per oltre mezz'ora ha fatto il resto. Però alla fine ha vinto il Milan e di certo non ha demeritato.
Vittoria di squadra, di sacrificio, di compattezza, di fame, di grinta del #Milan, che batte 2-1 il Napoli grazie ai gol di #Saelemaekers e #Pulisic [un fenomeno]. Sofferenza per il rosso ad Estupinan ma il team di #Allegri resiste e si conquista il 1° posto in classific
FISCHIO FINALE: #MilanLecce 3-0 #Gimenez torna a segnare, #Nkunku firma la sua prima gioia #rossonera, Chris #Pulisic si conferma una macchina da gol, la porta resta inviolata, il centrocampo offre garanzie che non si vedevano da tempo. Diavolo in sc
Gimenez si sblocca, Pulisic rivela cosa gli ha detto: è accaduto dopo Milan Lecce - Christian Pulisic rivela un particolare retroscena su Santiago Gimenez dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce.
Udinese-Milan, moviola: i dubbi sul gol che ha chiuso il match, cosa ha fatto Pulisic - La prova dell'arbitro Doveri al Bluenergy Stadium nell'anticipo serale della IV giornata di A Udinese-