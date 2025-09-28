Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul versante Adriatico. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - maltempo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo

L'autunno si fa sentire: maltempo in arrivo sulla Puglia centrale, scatta l’allerta gialla - News - X Vai su X

? Sono 22 gli eventi estremi che si registrano in #Puglia a causa del maltempo. La Coldiretti chiede una legge sul consumo del suolo #maltempo #coldiretti #amica9notizie - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 settembre 2025: le regioni a rischio - Per domani, domenica 28 settembre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su Puglia, Abruzzo e Molise per temporali e rischio idrogeologico ... Da fanpage.it

Maltempo: la Puglia con foggiano e Salento in codice giallo fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle 13. Secondo noinotizie.it