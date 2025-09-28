Pucciarelli fondamentale Tonucci s’impone senza fare falli

Pozzi 6. Disimpegnato nel primo tempo non può nulla sul gol di La Mantia. Sicuro nelle uscite, bene anche in tuffo su Spina. Zoia 5 Punito ad inizio ripresa da una scelta arbitrale rivedibile e da uno scaltro Spina, bravo ad accentuare il lieve tocco sulla schiena Tonucci 6,5 Si impone in ogni contrasto individuale senza mai commetter fallo Ceccacci 5,5 Perfettamente inserito nei meccanismi stelloniani accompagna ogni azione offensiva vissina ma perde La Mantia in occasione del pari. Vezzoni 5,5 Timido, non punta mai l’uomo. Scompare nella ripresa. Pucciarelli 6,5 Fondamentale sulle preventive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pucciarelli fondamentale, Tonucci s’impone senza fare falli

In questa notizia si parla di: pucciarelli - fondamentale

TRASPORTI G.M.P. S.N.C. DI PUCCIARELLI MAURO - Search - X Vai su X

Pucciarelli fondamentale, Tonucci s’impone senza fare falli - Tonucci 6,5 Si impone in ogni contrasto individuale senza mai commetter fallo Ceccacci 5,5 Perfettamente inserito nei meccanismi stelloniani accompagna ogni azione offensiva vissina ma perde La Mantia ... Come scrive msn.com

Menga sta provando a blindare. Pucciarelli, Paganini e Di Paola - Il direttore è al lavoro dopo aver chiuso le pratiche di Stellone fino al 2030 e di Tonucci fino al 2026. Scrive ilrestodelcarlino.it