PSVITA Emu4VitaPlus v0.47 | L’Ultimo Frontend per Emulatori su PlayStation Vita si Aggiorna

La scena homebrew della PlayStation Vita continua a prosperare, e Emu4VitaPlus si conferma uno dei frontend più completi e apprezzati per gli amanti del retrogaming. La versione v0.47 è ora disponibile per il download, portando con sé importanti correzioni di bug e una gestione più fluida ed intuitiva. Se non lo conoscessi, Emu4VitaPlus è un frontend per emulatori basato sulla potente Libretro API, progettato specificamente per sfruttare al meglio l’hardware di PS Vita. Questo significa accesso a decine di “core” (i motori di emulazione) per rivivere i classici di Arcade, NES, SNES, Game Boy, PlayStation 1 e molti altri sistemi, tutto con un’interfaccia utente coerente e ottimizzata. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

