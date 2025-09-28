PSVITA Blues-Vita 1.01 | Più Fluido Stabile e Definitivo! Ecco la Latest Release

Gamesandconsoles.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di PlayStation Vita può tirare un sospiro di sollievo! La nuova versione 1.01  del porting di  Blues Brothers  e  Prehistorik 2  è ora disponibile, portando con sé una serie di miglioramenti cruciali che rendono l’esperienza di gioco significativamente più fluida, stabile e piacevole. Dopo il lancio iniziale, theheroGAC ha ascoltato il back della community e ha lavorato per risolvere alcuni dei problemi più fastidiosi. Il risultato è questa update che si concentra su performance e stabilità, senza dimenticare un importante upgrade grafico. Cosa C’è di Nuovo? Il Changelog Dettagliato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

