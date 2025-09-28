Prova di maturità superata | Faenza espugna Piombino con un Vettori super star

28 set 2025

Tema Sinergie da applausi in casa di Piombino, aggiudicatasi una partita “brutta sporca e cattiva”, intensa e vibrante per quaranta minuti. I Raggisolaris la vincono in un finale concitato dove dimostrano di avere i nervi saldi, ma soprattutto riescono sempre ad uscire dai momenti difficili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

