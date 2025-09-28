Protezione civile | ecco il corso alla Misericordia di Arezzo
La Misericordia di Arezzo ricorda che è stato fissato al giorno mercoledì 8 ottobre l’inizio di un nuovo Corso base di Protezione Civile rivolto a tutti. Lo svolgimento del corso è di carattere teorico-pratico e gli incontri si terranno sia presso la sede della Confraternita in via Garibaldi, 143. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Questa mattina il Gruppo comunale di Protezione civile di Carmignano di Brenta, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Eco Papa Giovanni XXIII, ha organizzato una giornata ricca di attività rivolte a ragazzi ed adulti con disabilità che per un gio - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile: ecco il corso alla Misericordia di Arezzo - Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso base di Protezione Civile tenuto dalla Confraternita aretina. Lo riporta msn.com
La Misericordia di San Miniato presenta il corso per volontari della Protezione Civile - La Misericordia di San Miniato è orgogliosa di inaugurare un nuovo percorso formativo dedicato a chi desidera diventare volontario di protezione civile. Scrive gonews.it