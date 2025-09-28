Protezione civile | ecco il corso alla Misericordia di Arezzo

La Misericordia di Arezzo ricorda che è stato fissato al giorno mercoledì 8 ottobre l’inizio di un nuovo Corso base di Protezione Civile rivolto a tutti. Lo svolgimento del corso è di carattere teorico-pratico e gli incontri si terranno sia presso la sede della Confraternita in via Garibaldi, 143. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it