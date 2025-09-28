Spettacolo in campo e sugli spalti. Altro non poteva riservare un match tanto importante come quello fra Cesena e Palermo, due tifoserie anche amiche. Pubblico delle grandi occasioni al Manuzzi con oltre 14mila presenze, 14.423 per la precisione: 7.655 gli abbonati, 6.768 i paganti, di cui 1.509 i tifosi ospiti. Si è chiusa, dunque, a quota 7.655 la campagna abbonamenti, il termine ultimo era proprio ieri. Lo scorso anno la spinta del salto in B aveva fatto salire vicinissimo agli 8.000. Già nei momenti precedenti alla partita attorno all’Orogel Manuzzi l’aria era frizzante: l’ambiente sapeva che la partita sarebbe stata di spessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta e spettacolo. Oltre 14mila al Manuzzi