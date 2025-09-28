Protesta al San Raffaele Il paradosso del contratto | Gli infermieri scappano dal privato al pubblico

Un paio di settimane fa dall’Iceberg, l’edificio progettato dall’architetto Mario Cucinella che da quattro anni ospita l’emergenza con pronto soccorso, terapie intensive e sale operatorie, "si sono dimessi tredici infermieri. In un giorno. Questa settimana altrettanti: quattro Oss, gli altri infermieri", conferma Margherita Napoletano della Cub Sanità, coordinatrice della Rsu del San Raffaele che martedì, dopo un’assemblea itinerante tra l’ingresso dell’ospedale e la direzione sanitaria, ha aperto la procedura di raffreddamento in Prefettura, passaggio obbligato verso uno sciopero. Sì, siamo nell’ospedale fondato da don Verzé, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico acquistato sull’orlo del crac nel 2012 e risanato dal Gruppo San Donato: il più grande privato italiano, che fa da solo quasi il 40% di quel 40% (in valore) di sanità ospedaliera che il Servizio sanitario lombardo appalta alle cliniche accreditate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

