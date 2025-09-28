Prosegue il crollo delle temperature necessari sciarpe e cappelli in queste zone d’Italia
Prima fase dell’autunno che ci mette già a dura prova, clima freddo in contrapposizione alle scorse settimane ancora estive: ecco dove le temperature saranno più basse E’ passata appena una settimana dall’ultimo weekend tipicamente estivo, ma la bella stagione, viste le temperature cui stiamo andando incontro, sembra già solamente un lontano ricordo. In molte regioni. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: prosegue - crollo
Ed ecco che anche il Sud, riceve il suo carico di precipitazioni con temporali e prosegue al CentroNord, ma pressante al Nord, le costanti precipitazioni con temperature in deciso crollo. Come si evince bene, la Corrente a Getto ben evidenziata nella cartin - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Temperature, ultime ore di Caldo, poi crollo anche di 10°C, le novità - Prepariamoci alle ultime ore di caldo perchè nei prossimi giorni l'atmosfera subirà un netto cambiamento accompagnato da un vero e proprio crollo delle temperature pronte a perdere anche 10°C rispetto ... ilmeteo.it scrive
Meteo: Temperature in crollo! Vediamo se il Caldo adesso è davvero finito - Nei prossimi giorni le temperature crolleranno rientrando gradualmente all'interno delle medie del periodo. Scrive ilmeteo.it