Proprietà Inter e Milan, le carte depositate a Palazzo Marino confermano i vertici proprietari: Oaktree per i nerazzurri, RedBird per i rossoneri. Nelle ultime ore, all’interno del Consiglio Comunale di Milano, erano stati sollevati dubbi riguardo gli effettivi assetti proprietari di Inter e Milan, in relazione alla discussione sulla vendita di San Siro e delle aree circostanti. Una questione che ha portato entrambi i club a presentare documentazione ufficiale a Palazzo Marino, nelle mani del legale Toffoletto, con l’obiettivo di fugare ogni incertezza. Per quanto riguarda i nerazzurri, come anticipato dall’avvocato Felice Raimondo, l’ Inter ha inviato due comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Proprietà Inter e Milan, chiariti i dubbi: i documenti ufficiali consegnati per il dossier San Siro