pronti i candidati del centrodestra

Il centrodestra chiude il cerchio: martedì prossimo sarà il giorno dell’annuncio ufficiale dei candidati alla presidenza di Regione in tre territori chiave – Campania, Puglia e Veneto – dove il 23 e 24 novembre si giocheranno sfide importanti per gli equilibri della coalizione. Dopo settimane di incontri, confronti e qualche tensione, l’accordo è stato trovato e i nomi sono stati scelti. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno dato il via libera a un’intesa che prova a tenere insieme esigenze territoriali, rappresentanza dei partiti e profili capaci di affrontare contese molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

